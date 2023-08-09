Оплату цифровыми рублями протестируют в столичном метро

« Московский метрополитен традиционно выступает тестовой площадкой для инновационных разработок. Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелек». По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта. Мы внедряем самые передовые российские технологии в городском транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.