Дом на 144 квартиры построят по программе реновации на улице Газопровод

Во всех квартирах выполнят отделку, установят осветительные приборы, розетки, кухонные мойки, плиты и сантехническое оборудование.

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Утвержден проект строительства жилого дома по программе реновации в районе Чертаново Южное на юге Москвы. Объект расположится по адресу: улица Газопровод, земельный участок 7. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«Для переезда участников программы реновации в доме будет подготовлено 17 однокомнатных, 71 двухкомнатная, 48 трехкомнатных и восемь четырехкомнатных квартир», — рассказала Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

Квартиры подготовят для передачи участникам программы реновации с учетом постановления Правительства Москвы. Во всех помещениях выполнят отделку, установят осветительные приборы, розетки, кухонные мойки и плиты, сантехническое оборудование.

На придомовой территории оборудуют места для отдыха, детскую площадку, установят малые архитектурные формы и системы наружного освещения. Там также высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию в Москве вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.