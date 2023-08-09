В Москве построят 14 спортивных центров по программе КРТ

Инвесторы и городские операторы приступили к реализации проектов комплексного развития территорий, в рамках которых предполагается строительство 14 спортивных комплексов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, объекты появятся на месте бывших промзон, заброшенных участков, недостроев и старых складов в рамках 12 проектов комплексного развития территорий площадью 214,5 гектара. Общая площадь будущих спорткомплексов составит 91,5 тысячи квадратных метров. Возвести, в частности, планируется физкультурно-оздоровительные комплексы, скалолазный центр, комплексы для игровых видов спорта и оздоровительные комплексы с бассейнами. Объекты построят на территориях, расположенных в ЮАО, САО, СВАО, ЗАО, ЮЗАО и ЮВАО.