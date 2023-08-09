Москвичи смогут узнать о проекте "Московский постамат" на Мосурбанфоруме в "Зарядье"

На площадке Московского урбанистического форума в "Зарядье" подробно расскажут о проекте "Московский постамат", сообщается на сайте МУФ.

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Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы и Агентство инноваций Москвы совместно с Главконтролем предоставят горожанам возможность подать заявку на установку постамата в своем доме.

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В Москве растет популярность онлайн-магазинов, повышается востребованность сервисов бесконтактной доставки, и чтобы сделать получение заказов максимально комфортным, город развивает проект "Московский постамат". Такие устройства удобны за счет шаговой доступности – жители дома могут получить интернет-заказ прямо у себя в подъезде в любое удобное время. Всего в столице планируется установить до 10 тысяч постаматов.

"В ближайшем будущем в московских постаматах можно будет получить документы – результат оказания государственных услуг, что, в свою очередь, сделает их доступнее для жителей, а взаимодействие с государством – еще проще", – заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что с момента запуска проекта было установлено более 330 устройств, в том числе в культурно-досуговых и социальных учреждениях. Число полученных через них заказов достигло 20 тысяч.

Также на площадках МУФ москвичи могут посетить выставку столичного транспорта, ознакомиться с экспозициями, посвященными здравоохранению и образованию, принять участие в различных мастер-классах.

Ранее сообщалось, что посетители Московского урбанфорума в "Лужниках" узнают, какие электронные проекты помогут принять участие в благоустройстве районов Москвы. Кроме того, время посвятят проекту "Питомцы в Москве", благодаря которому в столице строят по новым стандартам площадки для выгула собак, а также проводят образовательные и досуговые мероприятия для владельцев.