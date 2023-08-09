Столичных предпринимателей пригласили на бесплатный марафон

"Нескучный марафон по финансовой грамотности" пройдет с 10 по 17 августа в онлайн-формате. Бесплатный столичный проект направлен на поддержку действующих и начинающих предпринимателей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что программа рассчитана на все уровни подготовки. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта, присоединиться можно к любому уроку.

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Участников познакомят с основами финансового и управленческого учета, рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"По итогам обучения предприниматели научатся управлять деньгами компании и планировать бизнес-процессы на основе цифр – вместе с экспертами они построят рабочую модель для контроля денежных средств", – добавил он.

Как указано на сайте, 10 августа пройдет занятие "Движение денежных средств: как настроить, чтобы видеть прибыль". На нем ведущий финансовый директор компании "Финтабло" Ирина Пермякова поделится, как отследить доходы и затраты компании, на что уходят деньги, сколько средств остается на счетах, расскажет, как меняется денежный поток.

Помимо этого, финансовый директор компании "Нескучные финансы" Дарья Наумова на лекции "Управление на основе цифр", которая пройдет 15 августа, объяснит, как управлять прибылью и какие показатели нужно контролировать, чтобы обеспечить безопасность и развитие бизнеса.

Добавляется, что занятие "Финмодель как инструмент управления деньгами бизнеса" состоится 17 августа. На нем финансовый директор компании "Финтабло" Анастасия Сайфуллина научит выводить основные показатели и уточнять источники данных для формирования финансовой модели.

На сайте подчеркнули, что итоги обучения подведут 21 августа на встрече "Нескучный финразбор". Троих самых активных участников наградят индивидуальным разбором от сотрудников финансовых служб, набором шаблонов базовых отчетов и бесплатным доступом к сервису финансового учета на 30 дней.

Проект организован ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственным департаменту предпринимательства и инновационного развития, совместно с партнерами. "Малый бизнес Москвы" помогает открывать и развивать собственное дело в столице. В центрах услуг для бизнеса можно узнать об образовательных, финансовых и имущественных мерах поддержки государства, пользоваться ими.

Уточняется, что для предпринимателей регулярно проводится обучение по таким программам, как "Бизнес-песочница", "Стартап-школа МБМ", "Бизнес-апгрейд", "Прокачай свой бизнес вместе с наставником" и другим. Также устраиваются тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, акселерационные программы.

На портале напомнили, что проконсультироваться и узнать больше об актуальных мерах поддержки в Москве для предпринимателей можно по телефону +7 (495) 225-14-14.

"Обучение и поддержка бизнеса соответствует целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", – заключили в сообщении.

Ранее в Москве заработал сервис "Деловые партнеры". С помощью него предприниматели смогут на льготных условиях воспользоваться полезными бизнес-решениями.