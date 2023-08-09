Москвичей предупредили о кратковременных дождях в предстоящие выходные

В предстоящие выходные в столице прогнозируются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла, пишет РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского "Метеобюро" Татьяну Позднякову .

"Погода будет комфортной. Температурный фон будет выше климатической нормы. Субботняя ночь будет довольно теплой, в Москве – 18–20 градусов по Цельсию", – поделилась она.

Позднякова добавила, что в воскресенье, 13 августа, в городе ожидается неустойчивая погода. Ночью столбики термометров покажут до 15–16 градусов, днем – до 23–25 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что до конца лета жителей Москвы ждет теплая и комфортная погода. Синоптик заявил, что жара в городе спадет до 25–26 градусов уже в среду, 9 августа. До конца августа высоких температур больше не будет.