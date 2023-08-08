Синоптик рассказал о "египетских ночах" в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что из-за тёплых воздушных масс из Египта в Москве наблюдались жаркие «Египетские ночи». Об этом сообщает ТАСС.
«Последние три ночи были очень жаркими – температура от +19°C до +23°C. Их обычно называют тропическими, но в эти дни воздушные массы были не просто с юга, Средиземноморья или Турции, а из Египта, поэтому логичнее их назвать египетскими. В ночь на субботу эти египетские ночи вернутся», – рассказал он.
Вильфанд также добавил, что такой температурный феномен вернётся в столицу в ночь на субботу – воздух может прогреться от +17°C до +21°C. Однако жара, по его словам, вернётся только на один день, после чего станет прохладно и дождливо.
«Затем циркуляция изменится, температура резко упадет. Днем будет +23-24°C и более дождливо», – добавил синоптик.
Ранее синоптик предупредил жителей Москвы о приближающихся грозах.