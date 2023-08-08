Синоптик рассказал о "египетских ночах" в Москве

«Последние три ночи были очень жаркими – температура от +19°C до +23°C. Их обычно называют тропическими, но в эти дни воздушные массы были не просто с юга, Средиземноморья или Турции, а из Египта, поэтому логичнее их назвать египетскими. В ночь на субботу эти египетские ночи вернутся», – рассказал он.