Москвичей предупредили о ливнях и грозе

Утром в среду, 9 августа, в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

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Кроме того, порывы ветра при грозе могут достигать 17 метров в секунду.

Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.