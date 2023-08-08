Тест системы онлайн-голосования в Москве проведут во второй половине августа

Во второй половине августа в Москве проведут тестирование системы дистанционного электронного голосования. В дальнейшем ее применят на выборах мэра столицы. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил председатель Общественного штаба наблюдения за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.

Вопрос для теста пока не определили. Варианты будут принимать в Общественной палате до 17 августа.

— Актуальность теста не снижается. Мы хотим в этом году провести тестовое голосование в системе ДЭГ. По графику тест запланирован на вторую половину августа, — приводит слова Ковалева ТАСС.

8 июня было принято решение о выделении трех дней для голосования на выборах мэра Москвы. Они пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно будет как очно, так и дистанционно.

Политолог Павел Буслаков назвал дистанционное электронное голосование самым удобным вариантом для жителей современного города. По его мнению, ДЭГ популярно среди населения из-за высокой занятности горожан.