Собянин сообщил о планах создания ряда масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО
Правительство Москвы в ближайшие несколько лет намерено создать на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) ряд масштабных инвестиционных проектов. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Планируем создать ряд масштабных инвестиционных проектов на территории ТиНАО в ближайшие годы: логистический центр электронной коммерции в поселке Краснопахорское; пищевой кластер в поселке Щаповское; завод по выпуску технологического оборудования в поселке Вороновское, — рассказал мэр.
Также планируется создание промышленного технопарка в поселке Марушкинское и индустриального кластера в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная.
В планах правительства столицы также — строительство второй очереди технопарка «ТехноСпарк», где появится больше 500 новых рабочих мест, написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Недавно депутат Московской городской думы Александр Козлов сообщил, что строительство дорог в Троицком и Новомосковском административных округах поможет обеспечить лучшую связь между поселениями. Он отметил, что появление трассы Мамыри — Пенино — Шарапово очень ждут местные жители.