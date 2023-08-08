Собянин сообщил о планах создания ряда масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО

Правительство Москвы в ближайшие несколько лет намерено создать на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) ряд масштабных инвестиционных проектов. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Планируем создать ряд масштабных инвестиционных проектов на территории ТиНАО в ближайшие годы: логистический центр электронной коммерции в поселке Краснопахорское; пищевой кластер в поселке Щаповское; завод по выпуску технологического оборудования в поселке Вороновское, — рассказал мэр.

Также планируется создание промышленного технопарка в поселке Марушкинское и индустриального кластера в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная.

В планах правительства столицы также — строительство второй очереди технопарка «ТехноСпарк», где появится больше 500 новых рабочих мест, написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.