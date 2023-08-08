Собянин сообщил о планах реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО

Он уточнил, что среди таких проектов – логистический центр электронной коммерции в поселении Краснопахорское, пищевой кластер в поселении Щаповское, завод по выпуску технологического оборудования в поселении Вороновское, промышленный технопарк в поселении Марушкинское, индустриальный кластер в районе железнодорожной станции «Бекасово-Сортировочная». Также в планах – строительство второй очереди технопарка «ТехноСпарк», где появится больше 500 новых рабочих мест. «Кроме того, в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в ТиНАО построят три промышленных комплекса, три центра инноваций и импортозамещения, а также логистический парк. Благодаря этому будет создано свыше 13 тыс. рабочих мест», – заключил Собянин.