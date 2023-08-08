Музей Победы подарит бесплатный вход на День фронтовой собаки за участие в квесте

Участники проекта «Парк Победы. Главный патриотический» смогут получить бесплатный входной билет в музей «Г.О.Р.А.» на День фронтовой собаки в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 8 августа, сообщили в пресс-службе музея.

Получив стилизованную «Красноармейскую книжку» на одной из интерактивных площадок проекта, посетители должны будут собрать штампы-звездочки за участие в активностях на разных локациях. Чтобы получить бесплатный билет на День фронтовой собаки, необходимо получить 12 «звездочек».

Гости могут пройти полосу препятствий, установить палатку, поучаствовать в шахматном турнире, сыграть в городки, научиться вязать узлы, освоить семафорную азбуку и многое другое. Всего же около Музея Победы каждые выходные работает около 50 интерактивных площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов.

В Музее Победы 8 августа открылась выставка, посвященная советскому авиаконструктору, генерал-полковнику инженерно-технической службы, дважды Герою Социалистического Труда Артему Микояну. Ее приурочили ко Дню Военно-воздушных сил, который отмечается 12 августа.