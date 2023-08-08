В Москве усилили контроль за безопасностью на водоемах из-за жары

Спасатели патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

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Столичные спасатели усилили количество патрулей на городских водоемах из-за жары, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30–35 градусов. В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих у воды, поэтому спасатели уже приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий», — рассказал он.

В настоящее время в столице работает 25 поисково-спасательных станций. Они расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 13 находится на Москве-реке, две — на Химкинском водохранилище и десять — на внутренних водоемах.

«Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, Химкинское водохранилище и городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы. В связи с установлением жаркой погоды их число увеличено почти до 100 человек», — отметил Петр Бирюков.

Спасатели также патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.