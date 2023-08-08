Разгуливающие по Москве козы попали на видео

На юго-западе Москвы заметили коз, свободно гуляющих по улицам города. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Подъем».

Парнокопытных увидели жители района Южное Бутово. Они утверждают, что периодически наблюдают этих животных в разных его частях. На записи, сделанной одним из очевидцев, можно увидеть, как несколько коз поедают растения на участке возле многоэтажного дома. Кроме того, некоторые представители стада залезают на припаркованные возле зданий автомобили и отдыхают на них.

В районной управе изданию сообщили, что у коз есть хозяин — 76-летний мужчина, который живет в частном доме и отпускает их на прогулку.

«Животные вакцинированные согласно требованиям. Неоднократно проводились беседы о том, что нельзя так просто их отпускать. Владелец говорит, что козам все равно нужно гулять и отпускает их. На протяжении многих лет мы с этим работаем. Козы даже стали визитной карточкой нашего района», — сообщил представитель управы.

В префектуре Юго-Западного административного округа «Подъему» пояснили, что Южное Бутово является достаточно большим районом, поэтому местные жители не удивляются появлению коз на улицах. Представитель учреждения добавил, что время от времени на стадо жалуются, однако при этом не было ни одного случая, чтобы животные наносили ущерб чьему-либо имуществу.