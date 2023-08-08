Бочкарёв рассказал о работе по благоустройству территории над станцией «Аэропорт Внуково»

Специалисты продолжают благоустройство территории над станцией метро «Аэропорт Внуково» участка продления Солнцевской линии метро. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станция метро «Аэропорт Внуково» примыкает к Терминалу А воздушной гавани, территория над ней превратится в общественное пространство для отдыха пассажиров. Проектом предусмотрено гранитное мощение, устройство клумб и установка малых архитектурных форм, в частности, скамеек и урн, — рассказал заммэра.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, первый участок где сейчас идут основные работы, находится у входа в аэропорт, над вестибюлем станции метро.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что строительство новых линий метро способствует эффективному развитию периферийных районов столицы и ее полицентричному развитию.