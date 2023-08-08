Метеоролог Шувалов рассказал, повторятся ли в Москве тропические ночи

8 августа в Москве прошла тропическая ночь, когда температура воздуха не опускалась ниже 21 градуса. В чем особенность таких ночей, повторятся ли они этим летом и как влияют на здоровье человека, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, тропическим ночам свойственны высокие температуры — выше 20–25 градусов.

— Влажность воздуха в тропические дни зависит от времени суток. Если нет дождей в дневные часы, она понижается до 50–60 процентов. В ночные часы повышается, — пояснил он.

С начала августа в Москве дождь прошел только под утро 1 августа, поэтому высокой влажности в тропическую ночь 8 августа не было. Дневная же влажность была порядка 50–60 процентов, рассказал эксперт.

— Такая погода нехарактерна для умеренных широт, поэтому сильно изматывает организм ночью и не дает ему отдохнуть, — предупредил Шувалов.

Метеоролог заверил, что это была последняя тропическая ночь этого лета, потому что период зноя в столице заканчивается.