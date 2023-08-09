Новое образовательное учреждение построят на Сиреневом бульваре
На востоке Москвы построят современное образовательное учреждение за счет городского бюджета. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Объект расположится по адресу Сиреневый бульвар, земельный участок 4/15. Под него уже выделили площадь около одного гектара.
— На этом участке планируется построить образовательное учреждение. Его высота не будет превышать 20 метров, а площадь в габаритах наружных стен составит около 6,5 тысячи квадратных метров, — сказала она.
Кроме того, реализация нового образовательного учреждения включена в Адресную инвестиционную программу.
В столичном районе Щукино появится образовательный комплекс, рассчитанный на 525 учащихся. Договор на строительство заключили в марте.
Город выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада, который построили в районе Ховрино. Дошкольное учреждение рассчитано на 350 мест. Вся разрешительная документация выдана, детский сад готовится к открытию в новом учебном году.
Также Москомархитектура подготовила градостроительные планы земельного участка для строительства образовательных учреждений в Даниловском районе. Оба объекта построят за счет столичного бюджета.