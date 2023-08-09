Новое образовательное учреждение построят на Сиреневом бульваре

На востоке Москвы построят современное образовательное учреждение за счет городского бюджета. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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Объект расположится по адресу Сиреневый бульвар, земельный участок 4/15. Под него уже выделили площадь около одного гектара.

— На этом участке планируется построить образовательное учреждение. Его высота не будет превышать 20 метров, а площадь в габаритах наружных стен составит около 6,5 тысячи квадратных метров, — сказала она.

Кроме того, реализация нового образовательного учреждения включена в Адресную инвестиционную программу.

В столичном районе Щукино появится образовательный комплекс, рассчитанный на 525 учащихся. Договор на строительство заключили в марте.

Город выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада, который построили в районе Ховрино. Дошкольное учреждение рассчитано на 350 мест. Вся разрешительная документация выдана, детский сад готовится к открытию в новом учебном году.