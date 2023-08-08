На западе Москвы ликвидировали почти 13 тыс. кв. м самостроя за полгода

«Большую помощь в выявлении незаконных и опасных строений оказывают жители Москвы, которые сообщают информацию о возможном нарушении. За отчетный период на западе столицы отработали все 75 обращений, поступивших в чат-боты «Свободный доступ» и «Самострой.net», а также на почту проекта «Доброволец ГИН». Это стало возможным благодаря активной цифровой трансформации услуг и сервисов для жителей и бизнеса.



Развитая экосистема обратной связи позволяет каждому москвичу получить ответ на свой вопрос или помощь удобным именно для него каналом: по телефону, электронной почте, в чате или мессенджере», – добавили в пресс-службе.