На западе Москвы ликвидировали почти 13 тыс. кв. м самостроя за полгода

Почти 13 тыс. кв. м самостроя демонтировали на западе Москвы в январе – июне
Почти 13 тыс. кв. м самостроя демонтировали в Западном административном округе столицы в I полугодии 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
«С января по июнь на территории ЗАО демонтировали 135 самовольно возведенных объектов площадью почти 12,8 тыс. кв. м. Основные нарушения связаны с использованием территории при отсутствии земельно-правовых отношений или для целей, отличных от условий договора аренды, а также захламлением мусором», – приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.
Также отмечается, что в I полугодии специалисты обследовали на западе Москвы более 2 тыс. объектов недвижимости и выявили 513 нарушений. Около 73% из них приходится на сферу землепользования.
«Большую помощь в выявлении незаконных и опасных строений оказывают жители Москвы, которые сообщают информацию о возможном нарушении. За отчетный период на западе столицы отработали все 75 обращений, поступивших в чат-боты «Свободный доступ» и «Самострой.net», а также на почту проекта «Доброволец ГИН». Это стало возможным благодаря активной цифровой трансформации услуг и сервисов для жителей и бизнеса.
Развитая экосистема обратной связи позволяет каждому москвичу получить ответ на свой вопрос или помощь удобным именно для него каналом: по телефону, электронной почте, в чате или мессенджере», – добавили в пресс-службе.