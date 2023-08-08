$96.08-0.49105.44-0.62

Почти 13 тыс. кв. м самостроя демонтировали на западе Москвы в январе – июне

Почти 13 тыс. кв. м самостроя демонтировали в Западном административном округе столицы в I полугодии 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

На западе Москвы ликвидировали почти 13 тыс. кв. м самостроя за полгода
© РИА Новости

«С января по июнь на территории ЗАО демонтировали 135 самовольно возведенных объектов площадью почти 12,8 тыс. кв. м. Основные нарушения связаны с использованием территории при отсутствии земельно-правовых отношений или для целей, отличных от условий договора аренды, а также захламлением мусором», – приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Также отмечается, что в I полугодии специалисты обследовали на западе Москвы более 2 тыс. объектов недвижимости и выявили 513 нарушений. Около 73% из них приходится на сферу землепользования.

«Большую помощь в выявлении незаконных и опасных строений оказывают жители Москвы, которые сообщают информацию о возможном нарушении. За отчетный период на западе столицы отработали все 75 обращений, поступивших в чат-боты «Свободный доступ» и «Самострой.net», а также на почту проекта «Доброволец ГИН». Это стало возможным благодаря активной цифровой трансформации услуг и сервисов для жителей и бизнеса.

Развитая экосистема обратной связи позволяет каждому москвичу получить ответ на свой вопрос или помощь удобным именно для него каналом: по телефону, электронной почте, в чате или мессенджере», – добавили в пресс-службе.