В Москве в десятый раз наградят молодых ученых

Почти 1300 заявок поступило на соискание Премии молодым ученым Правительства Москвы за 2023 год. Больше всего заявок — в области медицины, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Премии присуждаются ученым за достижение выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, «повышающих эффективность деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы», рассказали в соцкомплексе столицы. Лауреатам присудят 50 премий по два миллиона рублей каждая.

В области научных исследований по количеству заявок лидируют работы в номинациях «Медицинские науки», «Общественные науки» и «Химия и науки о материалах». В сфере научных разработок больше всего заявок поступило в номинациях «Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы», «Передовые промышленные технологии» и «Новые материалы и нанотехнологии».

Оценивать заявки будут эксперты Российской академии наук и члены Совета по науке при Департаменте образования и науки Москвы. Итоги подведут в январе 2024 года, торжественная церемония пройдет в феврале.