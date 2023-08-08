Москвичей предупредили о ливнях с грозами утром в среду

Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды в Москве в среду, 9 августа. Согласно прогнозам синоптиков, в городе могут пройти кратковременные дожди, местами — ливни и грозы. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Во время грозы может усилиться ветер, его скорость будет достигать до 17 метров в секунду.

— Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — написали в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

8 августа в Москве прошла тропическая ночь, когда температура воздуха не опускалась ниже 21 градуса. В чем особенность таких ночей, повторятся ли они этим летом и как влияют на здоровье человека, «Вечерняя Москва» обсудила с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым.