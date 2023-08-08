«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы, дождей и града

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве 8 и 9 августа из-за грозы, дождей, града и усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Гроза, период предупреждения с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа. Дождь (местами сильный), местами град, ветер, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Период предупреждения с 9:00 9 августа до 21:00 9 августа, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области, говорится на сайте Гидрометцентра.

Днем 8 августа температура воздуха в столице начала снижаться, этому поспособствовал холодный фронт, который накрыл столицу и сбил жару. В городе пройдут дожди и местами грозы.

В беседе с «Вечерней Москвой» метеоролог Надежда Точенова рассказала, когда из столицы уйдет аномально жаркая погода. По словам синоптика, сильные дожди с грозами ожидают москвичей 11 августа.