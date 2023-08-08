Москвичей предупредили о магнитной буре 8 августа

Во вторник, 8 августа, в дневное время суток на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

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Согласно прогнозам, буря будет относиться к категории G1 – слабые возмущения. В течение месяца магнитных бурь больше пока не прогнозируется, передает агентство городских новостей «Москва».

В конце июня ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G-1. По его словам, ни одна из потенциальных моделей, предсказывающих состояние магнитосферы планеты, не смогла спрогнозировать подобное развитие событий.

Также в пресс-службе центра погоды «Фобос» заявили, что солнечный максимум, который может длиться много лет, является «эквивалентом космической погоды сезона ураганов». По информации синоптиков, Солнце может достичь пика своей активности уже в 2024 году.

В начале апреля на Солнце произошла сильная вспышка, которая привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Отмечается, что вспышка класса М 3.0 была зафиксирована в 08:53. Она продолжалась 28 минут.