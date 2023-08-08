Москвичей предупредили о сохранении жары

Жаркая погода сохранится в российской столице до 20 августа, хотя в ближайшее время в регионе пройдут дожди, и погода будет комфортнее, Росгидромета Юрий Варакин.

© Lenta.ru

По словам специалиста, сейчас Москва, а также близлежащие области (Рязанская, Калужская, Тверская) переживают самые жаркие летние дни. В дальнейшем температура еще будет доходить до 30 градусов, но запредельного зноя уже не ожидается, предупредил он.

«Антициклон, который дает ясную и солнечную погоду, сильный прогрев, никуда не денется», — объяснил метеоролог причину дальнейшего сохранения тепла в Москве.