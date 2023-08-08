Посетителей площадки Московского урбанфорума в «Лужниках» научат кататься на сноуборде

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) обустроили горку «Путешествие в Рождество» для занятий зимними видами спорта и подготовили уроки для начинающих сноубордистов. Об этом сообщается на сайте МУФ.

Московский урбанфорум открылся 1 августа и продлится до 10 сентября. МУФ-2023 посвящен достижениям Москвы за последние несколько лет и новым городским проектам.

Горка «Путешествие в Рождество» находится на площадке программы «Мой район» в «Лужниках».

На площадке разместили зону катания на сноубордах, разделенную на две части. Первая предназначена для начинающих, обучение там проводят профессиональные инструкторы - они помогут надеть снаряжение, закрепить доску на ногах, встать на горку и скатиться в первый раз. Занятие с каждым участником длится около часа. Снаряжение можно получить по предварительной записи в этот же день.

Вторая часть сноубордической зоны обустроена для опытных сноубордистов. Они могут попрактиковаться в прыжках на трамплинах и в скольжении по перилам, придя со своим оборудованием.

На выходных с 15:00 на горке выступают профессионалы, выполняющие сложные трюки.