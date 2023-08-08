Музей Победы запустил буккроссинг в преддверии Всемирного дня книголюбов

«Такой обмен дарит книгам вторую жизнь: их не выбрасывают, не сдают в макулатуру или забывают на запыленной книжной полке, а находят новых читателей. Читатели в свою очередь бесплатно знакомятся с новыми произведениями», – заключили в пресс-службе.