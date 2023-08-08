Музей Победы запустил буккроссинг в преддверии Всемирного дня книголюбов
Буккроссинг начал работу в Музее Победы в преддверии Всемирного дня книголюбов, который отмечается 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба музея.
«В музее «Главные оружейные реликвии армии» (музей «Г.О.Р.А») открыт буккроссинг. Летняя читальня для посетителей культурной площадки в филиале Музея Победы на Поклонной горе будет работать в локации «Авиационная». Обмен книгами запустили в преддверии Всемирного дня книголюбов, который отмечается 9 августа», – говорится в сообщении.
Уточняется, что посетители музея смогут взять книги по истории России и о Великой Отечественной войне. Понравившееся издание можно забрать домой, но для этого взамен необходимо оставить книгу из своей библиотеки.
«Такой обмен дарит книгам вторую жизнь: их не выбрасывают, не сдают в макулатуру или забывают на запыленной книжной полке, а находят новых читателей. Читатели в свою очередь бесплатно знакомятся с новыми произведениями», – заключили в пресс-службе.