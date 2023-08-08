В Москве зафиксировали третью "тропическую" ночь

Третья за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

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По его словам, минувшей ночью столбики термометров не опустились ниже 21,1 градуса. Это уже третья такая теплая ночь за лето.

До этого высокие температуры по ночам фиксировали 7 июля и 7 августа. Самой теплой за лето пока остается ночь на 7 июля. Тогда минимальная температура составила 21,8 градуса. Ночью 7 августа столичные столбики термометров показывали 20,8 градуса.

Во вторник днем, 8 августа, в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура будет от 23 до 25 градусов.