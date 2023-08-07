Схему движения изменят в 1-м Лучевом просеке с 20 августа

«С 20 августа изменится схема движения на одной из улиц в ВАО для комфортного и безопасного пути жителей у школы и детского сада. Так, 1-й Лучевой просек – внутрирайонная улица с шириной дороги в 3,5–4,5 м. В таких условиях сложнее разъехаться встречным машинам, особенно когда водители останавливаются для высадки или посадки пассажиров. Здесь расположены детский сад, центр содействия семейному воспитанию «Соколенок» и гимназия. Для улучшения условий: участок 1-го Лучевого просека от д. 1А в направлении 2-го Лучевого просека станет односторонним», – говорится в сообщении.