Схему движения изменят в 1-м Лучевом просеке с 20 августа

Схему движения изменят в 1-м Лучевом просеке на востоке Москвы с 20 августа
Схема движения транспорта будет изменена в 1-м Лучевом просеке на востоке столицы с 20 августа 2023 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 20 августа изменится схема движения на одной из улиц в ВАО для комфортного и безопасного пути жителей у школы и детского сада. Так, 1-й Лучевой просек – внутрирайонная улица с шириной дороги в 3,5–4,5 м. В таких условиях сложнее разъехаться встречным машинам, особенно когда водители останавливаются для высадки или посадки пассажиров. Здесь расположены детский сад, центр содействия семейному воспитанию «Соколенок» и гимназия. Для улучшения условий: участок 1-го Лучевого просека от д. 1А в направлении 2-го Лучевого просека станет односторонним», – говорится в сообщении.
Кроме того, скоростной режим будет ограничен до 40 км/ч для безопасного движения пешеходов.
В департаменте попросили водителей быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.