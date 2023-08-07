Синоптик рассказал, когда в Москве закончится жара

В Москве и Московской области с 8 августа столбики термометров станут постепенно опускаться, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что во второй половине недели возможны кратковременные дожди, пишет «Интерфакс».

Вильфанд пояснил, что во вторник, 8 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь.

В Москве днем прогнозируется до +27° градусов, по области - до +29°. Ночи также будут теплыми, температура по региону будет колебаться от +18° до +23°.

В среду, 9 августа, температура немного понизится, до +25°. Возможна гроза, порывы ветра при грозе до 17 м/с.

Столбики термометров будут стабильно показывать +25°в течение второй половины недели, уточнил метеоролог. Ожидаются облачная погода, кратковременные дожди, которые местами будут усиливаться.

Руководитель ПЦ «Метео» Александр Шувалов отметил, что 7 августа москвичи попрощаются с «жарой до следующего лета, но еще не с летом».

По его данным, в четверг, 10 августа в Москве ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха - до +25°C. К выходным температура может понизится до +22°C.