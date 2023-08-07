«Желтый» уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Москве до среды, 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

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Период предупреждения — до 15:00 9 августа. Ожидается четвертый класс пожарной опасности. Кроме того, в Московской области предупреждение действует до 21:00 8 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что усиливающиеся ветряные потоки смягчат жару в Москве. Днем 7 августа порывы ветра будут достигать 12–14 метров в секунду и создадут ощущение плюс 26 градусов.

Аномально жаркая погода начнет покидать столичный регион уже к середине этой недели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Надежда Точенова.