«Желтый» уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Москве
«Желтый» уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Москве до среды, 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.
Период предупреждения — до 15:00 9 августа. Ожидается четвертый класс пожарной опасности. Кроме того, в Московской области предупреждение действует до 21:00 8 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что усиливающиеся ветряные потоки смягчат жару в Москве. Днем 7 августа порывы ветра будут достигать 12–14 метров в секунду и создадут ощущение плюс 26 градусов.
Аномально жаркая погода начнет покидать столичный регион уже к середине этой недели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Надежда Точенова.
В прошедшие выходные, 5 и 6 августа, температура воздуха в столице поднялась до 32 градусов. По данным аналитиков крупной торговой сети, спрос на воду в жаркую погоду увеличивается на 30 процентов. «Вечерняя Москва» выяснила, как выбрать безопасную воду и от чего зависит ее цена.