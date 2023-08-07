Собянин: В этом учебном году Москва запустила семь услуг в помощь выпускникам

— На сегодняшний день в социальной сфере доступно онлайн больше 180 госуслуг и сервисов, а всего на портале mos.ru их свыше 400 — по всем сферам жизни. В среднем за ними обращаются около двух миллионов раз ежедневно, — рассказал он.