Собянин: В этом учебном году Москва запустила семь услуг в помощь выпускникам
За прошедший учебный год власти Москвы запустили семь новых сервисов, помогающих выпускникам в период прохождения Государственной итоговой аттестации. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил мэр города Сергей Собянин.
— На сегодняшний день в социальной сфере доступно онлайн больше 180 госуслуг и сервисов, а всего на портале mos.ru их свыше 400 — по всем сферам жизни. В среднем за ними обращаются около двух миллионов раз ежедневно, — рассказал он.
По словам Собянина, сервисами, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов, ученики уже воспользовались почти 400 тысяч раз.
Услуги социального комплекса на сайте mos.ru по пятибалльной шкале москвичи оценили в среднем на 4,6 балла. При этом самую высокую оценку получил Главархив Москвы — 4,8 балла. Департаменты здравоохранения и образования — в среднем по 4,7 балла, написал Собянин в своем Telegram-канале.
В конце июля Сергей Собянин рассказал, что в столице начали тестировать инновации для комфортной городской среды. К примеру, умные скамейки оснащены солнечными батареями — получаемой энергии достаточно для работы встроенного Wi-Fi-роутера, осветительных ламп вечером и ночью.