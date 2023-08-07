Вклад Московского НПЗ в улучшение экологии столицы оценили на урбанфоруме

Вклад Московского НПЗ в улучшение экологии столицы оценили на Московском урбанфоруме
Московский нефтеперерабатывающий завод представил проект экологического развития на 12-м Урбанистическом форуме, который проходит в столице до 10 сентября. Заместитель генерального директора предприятия Артем Галяутдинов выступил с докладом о природоохранных проектах завода в панельной дискуссии «Городская экология и здоровье: слагаемые качественной окружающей среды». Участники конгресса рассмотрели вопросы экологически чистой городской среды, перспективы развития крупных городов, вклада промышленности в улучшение качества окружающей среды.
— Столичная промышленность сегодня — это современные, экологичные предприятия, которые уделяют большое внимание охране окружающей среды. Один из примеров, когда власть и бизнес работают в унисон, — модернизация Московского НПЗ. Это важная инфраструктура, она реконструирована, безопасна, переосмыслена. Открытая политика завода позволяет следить за экологической ситуацией онлайн. Таких примеров должно быть больше в нашем городе, — сказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
В рамках экологической модернизации завод к 2023 году более чем на 80 процентов обновил производственное оборудование и снизил воздействие на окружающую среду на 75 процентов. Ключевыми проектами программы развития стали переход на практически замкнутый цикл водопотребления, строительство комплекса переработки нефти «Евро+», который заменил пять устаревших установок, полная герметизация системы отгрузки топлива.
По словам Артема Галяутдинова, предприятие продолжает обновлять производство. В рамках третьего, завершающего этапа модернизации завод реализует проект комплекса глубокой переработки нефти, благодаря которому сможет перерабатывать весь объем нефти в востребованные рынком продукты без остатка. Вкупе с применением самых современных природоохранных технологий — это лучшие показатели в нефтепереработке.