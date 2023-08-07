Вклад Московского НПЗ в улучшение экологии столицы оценили на урбанфоруме

— Столичная промышленность сегодня — это современные, экологичные предприятия, которые уделяют большое внимание охране окружающей среды. Один из примеров, когда власть и бизнес работают в унисон, — модернизация Московского НПЗ. Это важная инфраструктура, она реконструирована, безопасна, переосмыслена. Открытая политика завода позволяет следить за экологической ситуацией онлайн. Таких примеров должно быть больше в нашем городе, — сказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.