Музыкальный фестиваль «Солома» пройдет в саду «Эрмитаж»

«Зрители услышат популярных артистов, а также откроют для себя новые имена музыкантов, окунутся в разные жанры и формы исполнения музыки – от dj-сетов до акустики. Кроме того, будут работать три музыкальные площадки: главная сцена «Ракушка», акустическая сцена «Гостиная» и «Беседка» от лампового проекта «Музвечер», – говорится в сообщении.