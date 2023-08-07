Музыкальный фестиваль «Солома» пройдет в саду «Эрмитаж» 12 августа
В саду «Эрмитаж» 12 августа состоится музыкальный фестиваль «Солома», сообщается на сайте департамента культуры Москвы.
«Зрители услышат популярных артистов, а также откроют для себя новые имена музыкантов, окунутся в разные жанры и формы исполнения музыки – от dj-сетов до акустики. Кроме того, будут работать три музыкальные площадки: главная сцена «Ракушка», акустическая сцена «Гостиная» и «Беседка» от лампового проекта «Музвечер», – говорится в сообщении.
Также для гостей подготовили и другие активности: экскурсии, лекции, мастер-классы. Так, горожане смогут поучаствовать в практике хатха-йоги, расписать футболку и старый шоппер, научатся писать песни и примут участие в квизе.