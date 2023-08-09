Бочкарев: Улицу Широкую на северо-востоке Москвы реконструируют

На северо-востоке Москвы проведут работы по реконструкции ул. Широкая, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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«Ул. Широкая реконструируют. В ходе работ будет проведен как ремонт имеющейся улично-дорожной сети, так и новое строительство», – цитирует пресс-служба Бочкарева.

Так, будет построен участок проезда Шокальского от ул. Осташковская до Проектируемого проезда №5016, подъездные пути к жилым домам, а также парковки и отстойно-разворотная площадка.

Председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова, которую также цитирует пресс-служба, отметила, что протяженность реконструируемого участка составит 4,2 км. Работы будут проведены на участке от ул. Малыгина до ул. Осташковская.