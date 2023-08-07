Почти 34 тысячи растений украшает «Лужники» в дни проведения Московского урбанфорума

В рамках фестиваля «Цветочный джем» 33,8 тысяч растений украсили «Лужники» в дни Московского урбанистического форума. Как сообщает пресс-центр столичной мэрии, ландшафтные дизайнеры трудились над созданием различных арт-объектов, которые привлекут внимание посетителей мероприятия.

Так, 11,5 тысяч растений разместили в свадебной зоне — попасть на площадку можно через тоннель, стены которого декорированы искусственным мхом. Сама территория превратилась в цветущий сад с холмами высотой до четырех метров. Они покрыты злаками, луговыми и декоративными растениями.

На самих холмах установили садовые скульптуры, а возле них — ретроавтомобиль. В центре площадки создана сцена для проведения модных показов. Галерея украшена искусственными цветами, а круглая сцена-ротонда — живым девичьим виноградом.