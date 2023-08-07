Программу комплексного развития территорий представят на Московском урбанистическом форуме

Глава московского Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на Московском урбанистическом форуме (МУФ) представят программу комплексного развития территорий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

МУФ открылся 1 августа и продлится до 10 сентября. Форум 2023 года будет посвящен достижениям Москвы за последние несколько лет и новым городским проектам.

Гаман сообщил, что программа комплексного развития территорий будет представлена в парке «Зарядье» на стенде «Экономика Москвы». Там открылась мультимедийная зона, посвященная основным городским проектам.

Посетителей интерактивной выставки познакомят с проектами реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых территорий. С помощью тачпада (сенсорной панели) можно будет увидеть, как изменится облик «депрессивных районов» и самостоятельно построить многофункциональный квартал, рассказал Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем, высокотехнологичными производствами и общественно-деловыми объектами. Сейчас в городе на разных стадиях реализации находятся 188 проектов, их общая площадь – около 2,45 тысячи гектаров.

Посетителям выставки продемонстрируют пять проектов, которые уже реализуются на площади почти в 50 гектаров, – это промзоны Братцево, Октябрьское Поле, Кунцево, Коровино и участок в Дмитровском проезде (владение 1г).