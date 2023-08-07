Бочкарёв: Девелопер передаст городу образовательный комплекс в районе Перово

Образовательный комплекс, который возведут на востоке столицы, будет передан в собственность города. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Инвестор вложит собственные средства в строительство образовательного комплекса на 120 мест, — сказал он.

Как отметил заммэра, объект планируют ввести в эксплуатацию в конце 2027 года.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что комплекс возведут по адресу шоссе Энтузиастов, з/у 46.

— Социальный объект будет построен в составе жилого комплекса в районе Перово, — сказала она.

Как отметила Пятова, застройщик обеспечит передачу в городскую собственность объект по условиям договора.