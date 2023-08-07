Бочкарёв: Девелопер передаст городу образовательный комплекс в районе Перово

Андрей Бочкарев: Девелопер передаст городу образовательный комплекс в районе Перово
Образовательный комплекс, который возведут на востоке столицы, будет передан в собственность города. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Инвестор вложит собственные средства в строительство образовательного комплекса на 120 мест, — сказал он.
Как отметил заммэра, объект планируют ввести в эксплуатацию в конце 2027 года.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что комплекс возведут по адресу шоссе Энтузиастов, з/у 46.
— Социальный объект будет построен в составе жилого комплекса в районе Перово, — сказала она.
Как отметила Пятова, застройщик обеспечит передачу в городскую собственность объект по условиям договора.
В свою очередь строительство ФОК с бассейном в районе Перово переходит в завершающую стадию. В данный момент на объекте ведутся фасадные работы, благоустройство территории и внутренняя отделка помещений. Здание будет двухэтажным. Первые три уровня отдадут под парковку на 75 машино-мест.