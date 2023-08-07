Посетители Исторического музея примут участие в сборе книг для детей Донбасса

"Мы знаем, насколько необходимы жителям Донбасса книги на русском языке, и прежде всего, книги по истории, которые были изъяты из школьных библиотек, их заменила литература на иностранном языке, в том числе книги, пропагандирующие национализм, русофобию. Поэтому основная задача акции - собрать вместе с нашими посетителями книги для школ республик Донбасса и помочь родителям подготовить ребят к новому учебному году. Эту работу мы ведем на постоянной основе. В прошлом году собранные сотрудниками и посетителями музея канцелярские принадлежности и книги были доставлены в общеобразовательную школу № 11 города Северодонецка", - приводятся в сообщении слова директора Исторического музея Алексея Левыкина.