Губернатор Воробьев подвел итоги масштабного гастрофестиваля в Истре

Масштабный гастрономический фестиваль Подмосковья прошел в Истре и собрал фермеров из 49 регионов России. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, главная задача подобного мероприятия — максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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Фестиваль прошел в Подмосковье в восьмой раз, интерес к нему растет с каждым годом, как среди участников, так и среди посетителей.

По словам губернатора Подмосковья, организаторы продолжат развивать фестиваль, чтобы подбирать еще более интересные форматы с учетом пожеланий гостей. Он подчеркнул, что власти регионов должны оказывать максимальную поддержку фермерам, создавать условия для развития малого бизнеса.

Он сообщил, что в этом году Подмосковье выделило 5,1 миллиарда рублей для 32 видов субсидий аграриям, передает «360».

Крупнейший ежегодный гастрономический фестиваль прошел с 4 по 6 августа в деревне Дубровское городского округа Истра на сыроварне Олега Сироты. В павильонах можно было купить сыры, мясную и рыбную продукцию, мед, десерты и сладости ручной работы, передает РИАМО.