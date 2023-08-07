В парке Сокольники демонтировали незаконное строение
В столичном районе Сокольники Восточного административного округа (ВАО) ликвидировали самострой. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
— Специалисты ведомства выявили незаконную постройку, — сказал он.
Как сообщил Бобров, одноэтажное строение располагалось по адресу 3-й Лучевой просек, владение 12 на территории парка культуры и отдыха «Сокольники». Объект занимал площадь в 41 квадратный метр.
По результатам проверки было выяснено, что здание разместили неправомерно.
Кроме того, как в техническом, так и в кадастровом учете отсутствовали данные о здании. На момент обследования постройку не эксплуатировали. Самострой уже демонтировали.
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