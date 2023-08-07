Спорткомплекс «Ника» в Текстильщиках готов на 90 процентов

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство спортивных сооружений — это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге и об увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих, — добавил Рафик Загрутдинов.