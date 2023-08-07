Спорткомплекс «Ника» в Текстильщиках готов на 90 процентов
Для одной из ведущих волейбольных школ Москвы — школы олимпийского резерва № 65 «Ника» в Текстильщиках — построят спортивный комплекс.
— В настоящее время объект находится в высокой степени готовности — 90 процентов, в активной фазе идет благоустройство территории, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов «Комсомольской правде».
Общая площадь спортивного комплекса составит более 7500 квадратных метров, здание возводят по адресу Волжский бульвар, владение 8. В его состав войдут игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на три площадки с трибунами на 300 человек, тренажерный зал и бассейн для оздоровительного плавания 25 х 16 метров. Во время проведения соревнований три тренировочные площадки смогут трансформироваться в одну.
Для обеспечения максимального удобства посетителей и спортсменов в проекте спортивные потоки в режиме проведения соревнований будут поделены.
Внешний облик здания будет выполнен по технологии каркасно-обшивных стен с применением алюминиевых панелей с перфорацией и применением керамических плит. Также активно используют витражное остекление, что позволит обеспечить хорошую инсоляцию объекта. Натуральные оттенки, используемые в интерьерах и архитектурных решениях, напоминают жителям мегаполиса о природе. Подобные цветовые решения приобрели особую популярность в период пандемии и до сих пор остаются в тренде.
— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство спортивных сооружений — это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге и об увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих, — добавил Рафик Загрутдинов.