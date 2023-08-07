После обновления путей в Москве сократилось количество задержек трамваев

— Мы продолжаем программу физического обособления трамвайных путей. За последний год нам удалось свести к минимуму задержки трамваев на Серпуховском Валу и улице Орджоникидзе. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем поездки в городском транспорте еще безопаснее, стабильнее и комфортнее, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит Telegram-канал «Дептранс Москвы».