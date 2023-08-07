После обновления путей в Москве сократилось количество задержек трамваев

Количество задержек трамваев после обновления путей в Москве сократилось на 40 процентов
Благодаря физическому обновлению путей число задержек трамваев сократилось на 40 процентов. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Отмечается, что почти на 20 улицах Москвы трамвайные пути отделили от проезжей части. Из-за этого автомобили перестали затруднять движение общественного транспорта.
— Мы продолжаем программу физического обособления трамвайных путей. За последний год нам удалось свести к минимуму задержки трамваев на Серпуховском Валу и улице Орджоникидзе. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем поездки в городском транспорте еще безопаснее, стабильнее и комфортнее, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит Telegram-канал «Дептранс Москвы».
В Москве установили первые 30 шкафов системы управления автоматизированными трамвайными стрелками, которые помогают транспорту повернуть в нужном направлении. Это технологическое решение позволит трамваям ездить быстрее и сделает движение еще безопаснее.