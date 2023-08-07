Выставка ко Дню Военно-воздушных сил откроется в Музее Победы 8 августа

— В 1940 году под руководством Микояна и Гуревича был создан самый скоростной серийный самолет-истребитель того времени МиГ-1, предназначенный для ведения воздушного боя на больших высотах, а затем и его модификация МиГ-3. Именно эти два типа самолета строились большой серией в первые годы Великой Отечественной войны и успешно применялись в боевых действиях, — сообщили в пресс-службе Музея Победы.