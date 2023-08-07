Выставка ко Дню Военно-воздушных сил откроется в Музее Победы 8 августа

Выставку об авиаконструкторе Микояне подготовили в Музее Победы ко Дню ВВС
В Музее Победы 8 августа откроется выставка, посвященная советскому авиаконструктору, генерал-полковнику инженерно-технической службы, дважды Герою Социалистического Труда Артему Микояну. Ее приурочат ко Дню Военно-воздушных сил, который отмечается 12 августа. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе Музея Победы.
В экспозицию войдут предметы, представленные в фондах Музея Победы. Это архивные фотографии, чертежи, документы, фрагменты истребителей МиГ-3. Кроме того, посетители выставки смогут узнать больше о биографии Артема Микояна и его вкладе в создание и развитие советской реактивной авиации.
— В 1940 году под руководством Микояна и Гуревича был создан самый скоростной серийный самолет-истребитель того времени МиГ-1, предназначенный для ведения воздушного боя на больших высотах, а затем и его модификация МиГ-3. Именно эти два типа самолета строились большой серией в первые годы Великой Отечественной войны и успешно применялись в боевых действиях, — сообщили в пресс-службе Музея Победы.
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