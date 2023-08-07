Расписание поездов МЦД-2 и трех направлений МЖД изменится с 9 по 14 августа

В связи с работами по развитию инфраструктуры с 9 по 14 августа изменится расписание поездов Курского, Рижского и Горьковского направлений Московской железной дороги (МЖД) и второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

«Расписание некоторых поездов Курского, Рижского и Горьковского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится во второй декаде августа в связи с развитием инфраструктуры на станциях «Люблино-Сортировочное» и «Железнодорожная», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на станции «Люблино-Сортировочное» проведение работ назначено на 9 – 11 августа с 22:20 до 5:15 для замены стрелочного перевода. В связи с этим внесены корректировки в расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД: у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, несколько поездов проследует по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания.

В пресс-службе добавили, что на станции «Железнодорожная» с 22:50 10 августа до 3:50 14 августа запланированы работы по укладке нового стрелочного перевода, а также установке в проектное положение еще трех стрелочных переводов. Это необходимо для обеспечения пропуска через станцию дополнительных поездов МЦД-4. На период работ движение поездов на участке Реутов – Железнодорожная Горьковского направления МЖД будет организовано по одному пути, что также повлияет на расписание: у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько поездов проследует по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика.