Москвичи пережили тропическую ночь

Ночь на 7 августа оказалась в Москве тропической, рассказал у себя в Михаил Леус.

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Тропическими называют ночи, когда столбики термометров не опускаются ниже отметки в плюс 20 градусов Цельсия. В ночь на 7 августа минимальная температура на метеостанции ВДНХ составила плюс 20,6 градуса.

Леус отметил, что ночь на 8 августа также окажется тропической — столбики термометров будут показывать плюс 20-22 градуса. Первую тропическую ночь летом 2023 года москвичи пережили 7 июля — тогда температура составила 21,8 градуса.

Из-за жаркой погоды в Москве и области Подмосковье действует предупреждение о пожарной опасности.