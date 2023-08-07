С начала 2023 года город передал советам ветеранов 17 помещений в бессрочное пользование. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

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— За шесть месяцев этого года управам районов в восьми округах столицы в оперативное управление передали 17 помещений для размещения советов ветеранов. Суммарная площадь объектов нежилого фонда составила более тысячи квадратных метров. Благодаря этому общественные организации смогут работать с людьми старшего возраста в более комфортных условиях, — сказал он.

В частности, четыре помещения были переданы советам в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). По три объекта выделили в Южном и Северном административных округах (ЮАО и САО), говорится на официальном сайте мэра Москвы.