Город передал советам ветеранов 17 помещений площадью более тысячи квадратных метров
С начала 2023 года город передал советам ветеранов 17 помещений в бессрочное пользование. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
— За шесть месяцев этого года управам районов в восьми округах столицы в оперативное управление передали 17 помещений для размещения советов ветеранов. Суммарная площадь объектов нежилого фонда составила более тысячи квадратных метров. Благодаря этому общественные организации смогут работать с людьми старшего возраста в более комфортных условиях, — сказал он.
В частности, четыре помещения были переданы советам в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). По три объекта выделили в Южном и Северном административных округах (ЮАО и САО), говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Всего за первые шесть месяцев 2023 года город выделил социальным учреждениям 70 помещений общей площадью более 101,4 тысячи квадратных метров. Больше всего помещений, а именно 17, находятся на северо-западе столицы. Еще восемь объектов выделены в Новой Москве и ЮАО.