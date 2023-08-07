Собянин сообщил о комплексной реставрации легендарного кинотеатра «Ударник»

Согласован проект комплексной реставрации кинотеатра «Ударник». Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Специалисты приведут в порядок как фасады кинотеатра, так и его интерьеры, оснастят современным оборудованием. Здесь будет несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше — терраса и смотровая площадка, — сообщил глава города.

Работы начнутся уже в этом году. В частности, планируется вернуть возможность открытия купола над залом. Также специалисты восстановят фасады, ограждения и штукатурную отделку.

Кинотеатр имеет культовый характер для советского и отечественного кинематографа. Там проводились фестивали, премьеры и недели кино, написал Собянин в своем Telegram-канале.