Участок серой линии метро в Москве закроют 26-28 августа

С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке «Петровско-Разумовская» — «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что ограничения вводятся в связи с подготовкой к запуску новых станций на участке от «Селигерской» до «Физтеха». Специалистам требуется время на интеграцию новых остановок поездов. Станция «Петровско-Разумовская» временно станет конечной.

— С запуском участка новые маршруты получат около 500 тысяч москвичей. Свободнее станет на станциях «Алтуфьево» и «Селигерская», а также на Дмитровское шоссе и Лианозовском проезде, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».