Китайский визовый центр открылся в Москве

Китайский визовый сервисный центр заработал в Москве. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе посольства КНР в России.

— Время работы: с понедельника по пятницу (о праздничных выходных днях будут отдельные уведомления). Подача заявлений:9:00 — 15:00. Оплата и выдача виз: 9:00 — 16:00, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 8 августа россияне смогут подать заявления на получение визы в центр в Санкт-Петербурге. Помимо этих двух центров обратиться за получением визы можно в генеральные консульства КНР в Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке, сообщается на официальном сайте посольства.

В июне 2023 года россияне стали в 2,5 раза чаще путешествовать в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На рост интереса повлияла отмена коронавирусных ограничений. При этом безвизовый въезд в Китай еще вступил в силу. Цены на перелеты в Поднебесную вернулись к допандемийным показателям.