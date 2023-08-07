Москвичам пообещали облачную погоду без осадков в понедельник

В понедельник, 7 августа, в Москве ожидается небольшая облачность с температурой воздуха до +31 градуса. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

© Unsplash

Синоптик отметила, что осадков не ожидается. В Москве воздух прогреется от +29 до +31 градуса, в Московской области — от +27 до +32 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/c. Атмосферное давление будет падать — до 743 мм ртутного столба.

Напомним, что ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что пик жары в столице пройден. В воскресенье, 6 августа, максимальная температура воздуха достигла +31,4 градусов — по оценкам специалистов, это будет самое высокое значение за все текущее лето.