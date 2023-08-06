Новые интерактивные площадки открыли в Музее Победы

В минувшие выходные Музей Победы открыл новые интерактивные площадки на Поклонной горе — тематические зоны «Юный доктор» и «Юный турист». Их реализовал Всероссийский студенческий корпус спасателей в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщили в пресс-службе музея.

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Так, в локации «Юный доктор» посетители смогли освоить основы оказания первой медицинской помощи. При этом отточить навыки все желающие смогли как на манекенах, так и на добровольцах-статистах. Им рассказали, как помочь человеку, если он получил ожог, перелом, потерял сознание и в других экстренных ситуациях.

В локации «Юный турист» для гостей разбили настоящий туристический лагерь. В нем все желающие научились ставить палатки, добывать огонь, готовить себе еду в полевых условиях, делать носилки из подручных средств, ориентироваться по компасу, выживать в природе, строить укрытия и многое другое.